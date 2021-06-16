На оживленных перекрестках Челябинска отключат светофоры

Пешеходов и водителей Челябинска просят проявить осторожность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 17 июня несколько часов не будут работать светофоры на одной из главных магистралей города — Комсомольском проспекте. Об этом сообщили URA.RU в мэрии областного центра.

«На перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Молдавской отключение продлится с 9:00 до 11:00. На пересечении Комсомольского проспекта с улицей Чичерина — с 14:00 до 16:00», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

Отключения предусмотрены планом масштабной реконструкции транспортной артерии. Водителей и пешеходов просят учесть этот факт при планировании маршрутов и быть особенно внимательными и осторожными на этих перекрестках.