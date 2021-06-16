16 июня 2021
15 июня 2021

На оживленных перекрестках Челябинска отключат светофоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, каток, дорожные работы, асфальт, ремонт дороги, пешеходы, комсомольский проспект
Пешеходов и водителей Челябинска просят проявить осторожность Фото:

В Челябинске 17 июня несколько часов не будут работать светофоры на одной из главных магистралей города — Комсомольском проспекте. Об этом сообщили URA.RU в мэрии областного центра.

«На перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Молдавской отключение продлится с 9:00 до 11:00. На пересечении Комсомольского проспекта с улицей Чичерина — с 14:00 до 16:00», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

Отключения предусмотрены планом масштабной реконструкции транспортной артерии. Водителей и пешеходов просят учесть этот факт при планировании маршрутов и быть особенно внимательными и осторожными на этих перекрестках.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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