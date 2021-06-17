17 июня 2021
16 июня 2021

Топ-менеджера нефтяной компании в ХМАО будут судить за взятку

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Подозреваемый также является фигурантом уголовного дела о мошенничестве Фото:

Замначальника управления добычи нефти и газа одной из нефтедобывающих компаний в Нижневартовске (ХМАО) предстанет перед судом. Он обвиняется в получении взятки на общую сумму 4,5 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО. По информации инсайдера агентства, речь идет о сотруднике ПАО «Варьеганнефтегаз», входящего в состав «Независимой нефтегазовой компании».

«Подозреваемый получил от двух бизнесменов деньги за содействие в заключении контракта на ремонт и техническое обслуживание нефтепроводов и иное покровительство при исполнении контрактов. От одного из предпринимателей он получил более 3,1 миллиона рублей наличными, от второго — имущество в виде сруба дачного дома стоимостью более 1,3 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Подозреваемый также является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Он дважды похитил принадлежащие предприятию отбракованные насосные штанги в общем количестве 1500 штук стоимостью более 400 тысяч рублей, которые продал, а деньги забрал себе. Обвиняемый находится под арестом, а на его имущество стоимостью более 5 миллионов рублей наложен арест. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске полицейские с участием ОМОН задержали заместителя начальника нефтедобывающего управления нефтяной компании. Он подозревается в получении взятки.

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