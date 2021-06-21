Турфирмы: цены на путевки в Турцию выросли в два раза

Путевки в Турцию резко подорожали Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

После того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения с Турцией, туры на этом направлении подорожали почти на 50%. Об этом рассказал директор по развитию сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Он отметил, что когда стало известно о возобновлении полетов на этом направлении, 10-дневный тур на двоих в отель категории 5 звезд с вылетом из Москвы стоил 75—80 тысяч рублей. При этом уже к 22 июня аналогичные туры подорожали на 50—80%, передает его слова РБК.

По данным Travelata.ru, средний чек на тур в Турцию с перелетом и проживанием на двоих на семь ночей в бюджетном отеле 5 звезд, но с системой «все включено» вырос с 50 тысяч до 60 тысяч рублей. Другой сервис поиска и покупки туров Level.Travel отмечает, что минимальная стоимость тура увеличилась больше чем на 30%.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил накануне, что цены на отдых в Турции для россиян в этом году останутся на уровне 2020 года. Однако после сообщения о возобновлении с 22 июня авиасообщения с Турцией в турагентствах РФ возник ажиотаж. За выходные россияне подали сотни заявок на покупку туров, а загрузка рейсов в Турцию на 22 июня и 23 июня уже составляет 100%.