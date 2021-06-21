Трое пермских студентов пытались убить таксиста ради машины

Пермские студенты напали с ножами на таксиста и оставили его умирать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Три студента пермского колледжа с ножами напали на водителя такси и оставили его умирать в машине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю на своем сайте.

«Студенты вызвали такси и направились в сторону улицы Семченко. Прибыв на место, они набросились на водителя и нанесли ему удары ножом. Раненого потерпевшего перенесли на заднее сидение иномарки», — пишет пресс-служба ГУ МВД края. Позже один из студентов сел за руль и, проехав несколько минут, врезался в бордюр, после чего компания сбежала с места преступления.

Вскоре всех подозреваемых нашли и задержали. Двух студентов взяли прямо во время лекции в колледже, третьего — когда он гулял с собакой. Никто из них ранее судим не был, не имел проблем с законом, у всех положительные характеристики с места учебы.

На видео, размещенном на сайте ГУ МВД по Пермскому краю, один из студентов сказал: «Тот, кто предложил мне это, хотел присвоить автомобиль себе, впоследствии использовать в личных целях. Мне обещали деньги в размере одной трети от стоимости автомобиля».

В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю отправлен запрос. На момент публикации новости ответ получен не был.

URA.RU также рассказывало о банде несовершеннолетних студентов, которые организовали свою наркосеть в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Подростки закупили синтетический наркотик и делали закладки в разных частях города.