На улице Свободы загорелось одноэтажное здание
На улице Свободы загорелось одноэтажное здание Фото:

В Кунгуре (Пермский край) произошел пожар в одноэтажном здании на улице Свободы. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Сообщение о пожаре на улице Свободы в Кунгуре поступило в 18:38 27 августа. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений происходит горение одноэтажного здания», — сообщили в ведомстве.

Для ликвидации возгорания привлекли 24 сотрудника и семь машин. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание тушили 24 пожарных и семь машин
Возгорание тушили 24 пожарных и семь машин
Фото:

