На улице Свободы загорелось одноэтажное здание
В Кунгуре (Пермский край) произошел пожар в одноэтажном здании на улице Свободы. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
«Сообщение о пожаре на улице Свободы в Кунгуре поступило в 18:38 27 августа. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений происходит горение одноэтажного здания», — сообщили в ведомстве.
Для ликвидации возгорания привлекли 24 сотрудника и семь машин. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Возгорание тушили 24 пожарных и семь машин
