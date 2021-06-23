Ирина Гехт первой в Челябинской область ревакцинировалась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт первой в регионе прошла ревакцинацию от COVID-19. Об этом она заявила на брифинге 24 июня, передает корреспондент URA.RU.

«Я первая в области, кто ревакцинировалась. На мне даже проводили эксперименты: брали анализы, чтобы понять действие вакцины — от титра антител до формирования клеточного иммунитета. Первая прививка от коронавируса оказалась очень эффективной. Вакцинация позволила мне в текущем году не уходить на больничный и продолжить работу», — заявила Гехт. Вице-губернатор привилась двумя компонентами «Спутника V» в июле 2020 года. 23 июня 2021 года она привилась вновь.

По словам Гехт, 28 июня ожидается прибытие в регион еще 50 тысяч доз вакцин. При этом темпы поставок выросли в три раза. «Только за вчерашний день прививку поставили 10 тысяч человек. Если темпы сохранятся, то в осенний эпидсезон мы вступим подготовленными. Прививки ставят „с колес“, отправляют сразу в территории. После областного совещания с главами территории-аутсайдеры начали активно вакцинироваться. Также разворачивают мобильные пункты возле церквей, им активно пользуются», — заявила Гехт.

По плану необходимо привить около 60% взрослого населения. Это требуется для выработки коллективного иммунитета.