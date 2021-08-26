Герой России назвал ответственных за взрыв в аэропорту Кабула

Россия продолжит вывозить своих граждан из Афганистана, считает Вячеслав Бочаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В аэропорту Кабула произошел взрыв

За взрывом в аэропорту Кабула может стоять «Исламское государство» (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России). Как рассказал URA.RU герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, таким образом они хотели дестабилизировать обстановку в Афганистане.

«„Талибану“ (запрещенная в РФ террористическая организация) сейчас нужно спокойствие, а не устрашение, на что бывают направлены теракты. Это или акт отчаяния человека, который решил таким образом обратить внимание мирового сообщества. Или же эта ситуация, связанная с представителями ИГИЛ. Им это может быть нужно, чтобы дестабилизировать ситуацию и отправить возможные потоки беженцев, которые не смогут улететь на самолетах на территорию сопредельных с Россией государств», — сказал Вячеслав Бочаров.

Член Общественной палаты РФ заверил, что российским гражданам не стоит переживать за свою безопасность из-за ситуации в Афганистане. «Министерство иностранных дел вносит свою лепту в безопасность страны на международной арене. Такого министра, как Сергей Лавров, за эти 30 лет у нас не было. То, что они делают, направлено на обеспечение безопасности дипломатическими методами. Мы уже убедились в эффективности работы Минобороны и ее руководства в борьбе с международным терроризмом в Сирийско-арабской республике», — подчеркнул Герой России.

Также Бочаров выделил работу президента России Владимира Путина. «Он сам неоднократно на всех встречах с населением заявлял о том, что безопасность государства будет обеспечена всеми имеющимися методами», — отметил собеседник агентства. Отдельный же вклад в борьбу с терроризмом внесла Федеральная служба безопасности, считает эксперт. В качестве примера он привел их работу на территории Северного Кавказа.

Собеседник URA.RU выразил уверенность, что Россия продолжит вывозить российских граждан с территории Афганистана, напомнив про проделанную работу в Сирии. Бочаров не исключил, что Россия может направить в Афганистан миротворцев, если такое решение будет принято ООН и другими международными институтами. «Наши руководители взвесят все плюсы и минусы и если будет необходимо, то также, как в Югославии, Абхазии Южной Осетии наши миротворцы выполнят те функции, которые будут возложены», — заключил герой России.

У ворот кабульского аэропорта прогремел взрыв. Погибло более 40 человек. Свыше 100 жителей Афганистана пострадали.