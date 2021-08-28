Депутат Госдумы обвинил авторов пенсионной реформы в преступлении

Пенсионная реформа 2018 года — преступная авантюра, считает Олег Шеин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Люди, принявшие повышение пенсионного возраста, пошли на преступление против России. Так в разговоре с URA.RU отреагировал член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин на слова депутата Госдумы Сергея Боярского, который заявил, что гордится принятием пенсионной реформы в 2018 году.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что горд принятием пенсионной реформы, которая предполагала увеличение пенсионного возраста. По его словам, это было сделано, поскольку расчеты говорили о том, что в 2026 году наступил бы кризис пенсионной системы.

«Абсолютно преступное и циничное преступление людей, которые пошли на преступление против страны. Во-первых, никаких расчетов у них не было. Расчеты были у меня, как у человека, который был главным критиком этой антипенсионной реформы. Здесь надо быть очень правильным в формулировках», — сказал URA.RU Олег Шеин.

Парламентарий отметил, что из-за пенсионной реформы 2018 года пострадали не только пожилые граждане. «Сильно выросла безработица среди молодежи, потому что 30% предпенсионеров рабочие места сохраняют, соответственно, рабочие места не достаются молодым людям. Поэтому антипенсионная реформа лежит в основе безработицы и бедности в стране. Это привело к безысходности и миграции квалифицированных кадров из регионов в столицы, где какая-то работа еще пока сохраняется. Это абсолютно преступная авантюра», — подчеркнул депутат Госдумы.

Закон об изменении пенсионной системы в РФ был принят в 2018 году. Постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин началось в 2019 году. Переходной период продлится до 2028 года.