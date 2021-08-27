Депутат Госдумы заявил, что гордится принятием пенсионной реформы

Сергей Боярский высказался о пенсионной реформе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, депутат от «Единой России» Сергей Боярский сказал, что гордится принятием пенсионной реформы. Он назвал это решение трудным и своевременным.

«В 2018 году мы приняли трудное, своевременное решение. Я горжусь тем, что мы взяли на себя эту ответственность, а не отложили ее новым поколения политиков. Согласно расчетам, в 2026 году наступил бы кризис пенсионной системы», — заявил Сергей Боярский в интервью на YouTube-канале «Дайте сказать».

По его словам, количество работающих сокращается из-за демографической ямы 1990-х годов, а количество выходящих на пенсию увеличивается. Нам нужно повышать рождаемость, отметил Боярский. Он сообщил, что этот вопрос могли отложить до 2021 или 2024 года, но тогда была бы «катастрофа».

«У нас там вот такая дырка в корабле, а мы бы выходили и говорили: „Все в порядке, все хорошо“. А потом сошли бы с трапа, и этот корабль пришлось бы спасать уже не постепенно, как мы с правительством это растянули на годы, а нужно было бы рубить по живому. И это был бы стресс, это была бы такая катастрофа», — цитирует Боярского Life .

Экономист заявил о невозможности отмены пенсионной реформы в России. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сказал, что правительство уже направляет сэкономленные деньги на другие нужды страны, пишет «Утро.ру». Кандидат в Госдуму от КПРФ, депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов заявил, что нужно признать «Единую Россию» экстремистской организацией. Он отметил, что партия оставляет за собой «не меньшие руины, чем другие запрещенные террористические организации». Больше половины мужчин в России не доживают до пенсионного возраста, сообщил Цыренов.