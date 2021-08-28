США хотят воссоздать военного «морского монстра» по проекту СССР

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Заказ на его создание поступил в Минобороны США Фото:

В Минобороны США поступил заказ создать морское транспортное средство на базе экраноплана советских времен. Оно может взлетать прямо с воды, а затем долгое время парить над ней.

«В Соединенных Штатах Управлению перспективных исследовательских проектов Минобороны поступил заказ создать транспорт на базе экраноплана. военные США могли бы задействовать транспортное средство в битвах, поисково-спасательных операциях», — пишут argumenti.ru с данных американских СМИ.

Авторы обосновывают его необходимость тем, что у обычных морских и воздушных перевозчиков есть значительные ограничения. Грузовое морское судно затрачивает недели для прибытия в пункт назначения. В то время, как экраноплан «Лунь» принято называть «летающим морским монстром», поскольку транспорт отличается размахом крыльев в 44 метра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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