США хотят воссоздать военного «морского монстра» по проекту СССР

Заказ на его создание поступил в Минобороны США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Минобороны США поступил заказ создать морское транспортное средство на базе экраноплана советских времен. Оно может взлетать прямо с воды, а затем долгое время парить над ней.

«В Соединенных Штатах Управлению перспективных исследовательских проектов Минобороны поступил заказ создать транспорт на базе экраноплана. военные США могли бы задействовать транспортное средство в битвах, поисково-спасательных операциях», — пишут argumenti.ru с данных американских СМИ.

Авторы обосновывают его необходимость тем, что у обычных морских и воздушных перевозчиков есть значительные ограничения. Грузовое морское судно затрачивает недели для прибытия в пункт назначения. В то время, как экраноплан «Лунь» принято называть «летающим морским монстром», поскольку транспорт отличается размахом крыльев в 44 метра.