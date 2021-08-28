США завершают эвакуацию специалистов и дипломатов из Афганистана

Эвакуации из Афганистана ожидают свыше 350 американцев The U.S. National Archives

новость из сюжета В Кабуле произошла серия взрывов

США перешли на финальную стадию эвакуации людей из Афганистана. До 31 августа Вашингтон рассчитывает отозвать из Кабула всех дипломатических работников, и, при необходимости, сделает приоритетным вывод американских войск и военной техники.

«В Пентагоне заявили, что американские военные продолжат эвакуацию людей из аэропорта Кабула до 31 августа. Но сделают приоритетным вывод американских войск и военной техники в последние пару дней», — передает источник Reuters.

Президент США Джо Байден также рассчитывает, что ко вторнику Кабул покинут все дипломатические работники, включая временного поверенного в делах США в Афганистане Росса Уилсона, уточняет газета The Washington Post. По данным американского правительства, сейчас в Кабуле находятся около 350 граждан США, которые пытаются покинуть страну.

Всего эвакуации американскими самолетами ожидают в аэропорту Кабула около тысячи человек. После серии взрывов в посольстве США призвали американцев покинуть окрестности аэропорта «ввиду конкретной и заслуживающей доверия угрозы».

Взрывы в Кабуле прогремели 26 августа, во время эвакуации иностранных граждан из Афганистана. Ответственность за это взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ). Сообщалось, что одну из атак устроил террорист-смертник. Всего произошло пять взрывов, в результате которых погибли около 200 человек. Байден ожидает новых терактов в Кабуле.