Байден предупредил о новом теракте в аэропорту Кабула

Новый взрыв в Кабуле ожидается в ближайшие 24-36 часов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

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Военные силы США допускают, что аэропорт Кабула будет вновь атакован в ближайшие 24-36 часов. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Наше командование сообщило мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов. Я дал указание принять все возможные меры для защиты наших сил и сообщил, что у них есть все полномочия и ресурсы для защиты наших мужчин и женщин на местах», — говорится на сайте Белого дома.

Американский лидер отметил, что военные США способны справиться с этой задачей. Кроме того, он добавил, что, не смотря на опасную ситуацию в столице Афганистана, США продолжают эвакуацию.

Взрывы в Кабуле прогремели 26 августа, во время эвакуации иностранных граждан из Афганистана. Ответственность за это взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ). Сообщалось, что одну из атак устроил террорист-смертник. Всего произошло пять взрывов, в результате которых пострадали около 200 человек. По предварительным данным, в теракте погибло 170 человек, передает телеканал 360.