В школах Екатеринбурга острая нехватка учителей

В свердловских учебных заведениях дефицит учителей по математике и физике Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школах Екатеринбурга не хватает учителей профильных предметов. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали несколько родителей школьников. По их словам, об этом им сообщили на ежегодном школьном собрании, которое проводится перед началом учебного года.

«Сегодня на родительском собрании классный руководитель сообщила, что нет учителя по математике, и когда будет — непонятно. Наш лицей с физико-математическим уклоном, но вот парадокс: лицей с уклоном по физике и математике, но вот учителя по математике у шестиклассников нет!», — рассказала собеседница URA.RU, чей сын учится в лицее №130.

По словам другой женщины, в лицее №20 тоже не хватает учителей. «В нашем лицее не хватает учителей, особенно по физике. А тем, кто остались и работают, нагружают дополнительные часы», — пожаловалась горожанка. По ее словам, родители боятся, что из-за непростой ситуации упадет качество обучения. «В классах и так много детей, обучать их тяжело. А тут еще у преподавателя дополнительная нагрузка. Такая ситуация скажется на качестве образования», — рассказала она.

Редакция URA.RU направила запрос в управление департамента образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что жители поселка Северка под Екатеринбургом бьют тревогу: в местной школе набрали три первых класса, на которые, по словам родителей, остался один педагог. Школа 179 в поселке Северка оказалась в центре скандала весной 2019, когда стало известно, что здание не оборудовано централизованной канализацией, и там до сих пор выгребные ямы. Разбираться со школьными туалетами тогда ездили депутаты екатеринбургской городской думы.