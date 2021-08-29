Собчак удивил срок, который грозит челябинским анархистам

Ксению Собчак удивила позиция гособвинения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистку Ксению Собчак возмутило, что челябинским анархистам Дмитрию Цибуковскому и его жене Анастасии Сафоновой грозит шесть лет лишения свободы за баннер, который содержал оскорбительное высказывание в адрес сотрудников ФСБ. Об этом Собчак написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«В России, кажется, мы уже перестали чему-либо удивляться, но наше государство готово с этим поспорить. В Челябинске просят дать шесть лет [лишения свободы] анархисту Дмитрию Цибуковскому и его жене Анастасии Сафоновой за то, что они в 2018 году в знак поддержки дела фигурантов „Сети“ [признана в РФ террористической и запрещена] вывесили баннер „ФСБ — главный террорист“. Шесть. Лет. Колонии», — написала Собчак.

В посте она сослалась на сообщение главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова. Тот в своем telegram-канале отметил, что по словам адвокатов анархистов, гособвинение просит приговорить их к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Пару, по его данным, обвинили в вандализме и хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды.

После установки баннера перед зданием УФСБ в ночь на 15 февраля 2018 года, были задержаны Дмитрий Цибуковский, его товарищи Дмитрий Семенов и Максим Анфалов. Также перед зданием была брошена дымовая шашка. Все трое отрицали причастность к преступлению. В ноябре того же года прошел обыск у Цибуковского с женой из-за акции против пенсионной реформы.