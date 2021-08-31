Банки Wildberries получают угрозы от иностранных платежных систем

В Wildberries заявили, что подобная практика существует и в других странах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Банки-эквайеры компании Wildberries начали получать письма с угрозами санкций от иностранных платежных систем. Об этом сообщили представители интернет-магазина. Ранее Wildberries ввел двухпроцентную комиссию при оплате иностранными картами.

«Представители банковского сообщества начали получать письма с угрозами штрафных санкций от иностранных платежных систем», — сообщает «Лента.ру». Банки ответили, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о комиссии иностранным.

Ранее Wildberries ввела двухпроцентную комиссию при оплате иностранными картами на своем сайте. Российские системы «Мир», «Система быстрых платежей» (СПБ) и SberPay при этом комиссией не облагались. После этого российский филиал Visa начала расследование.

В пресс-службе интернет-магазина ответили, что не видят в этом дискриминации. Компания дает право выбора платежной системы и законодательством не запрещено предоставлять скидки российским. Представители компании заявили, что подобная практика существуют и во многих других странах. Для российских покупателей недоступны те же условия западных платежных систем, что и для граждан многих других стран, а для российского бизнеса тарифы западных платежных систем гораздо выше, чем на других рынках.