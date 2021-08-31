Банки Wildberries получают угрозы от иностранных платежных систем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сетевая торговля. Екатеринбург, телефон, смартфон, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз
В Wildberries заявили, что подобная практика существует и в других странах Фото:

Банки-эквайеры компании Wildberries начали получать письма с угрозами санкций от иностранных платежных систем. Об этом сообщили представители интернет-магазина. Ранее Wildberries ввел двухпроцентную комиссию при оплате иностранными картами.

«Представители банковского сообщества начали получать письма с угрозами штрафных санкций от иностранных платежных систем», — сообщает «Лента.ру». Банки ответили, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о комиссии иностранным.

Ранее Wildberries ввела двухпроцентную комиссию при оплате иностранными картами на своем сайте. Российские системы «Мир», «Система быстрых платежей» (СПБ) и SberPay при этом комиссией не облагались. После этого российский филиал Visa начала расследование.

В пресс-службе интернет-магазина ответили, что не видят в этом дискриминации. Компания дает право выбора платежной системы и законодательством не запрещено предоставлять скидки российским. Представители компании заявили, что подобная практика существуют и во многих других странах. Для российских покупателей недоступны те же условия западных платежных систем, что и для граждан многих других стран, а для российского бизнеса тарифы западных платежных систем гораздо выше, чем на других рынках.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...