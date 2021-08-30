30 августа 2021

В Перми второй раз за год откажутся от кондукторов в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, транспорт, кондуктор, эпидемия, автобус, городской транспорт, масочный режим, коронавирус, covid, ковид
В Перми на четырех маршрутах решили отказаться от кондукторов Фото:

В Перми второй раз за год вводится бескондукторная система оплаты проезда. С 1 сентября на ряде маршрутов общественного транспорта оплатить проезд можно с помощью стационарных валидаторов. Принимать плату за проезд наличными денежными средствами будут только водители, сообщается на сайте администрации Перми.

«В Перми на четырех маршрутах (трамвай №8, автобусы №4, №59, №80) в тестовом режиме запускают бескондукторную систему оплаты проезда. Валидаторы не печатают билеты, однако позволят пассажирам самостоятельно получать пересадочные талоны, а также билеты при совершении оплаты безналичным способом. Водитель будет принимать оплату проезда только за наличный расчет», — говорится в сообщении. Проверять оплату проезда на указанных маршрутах в ежедневном режиме будут контролеры.

Эксперимент по бескондуктороной оплате проезда впервые стартовал в Перми на трех маршрутах общественного транспорта 1 февраля. Во время эксперимента горожане жаловались, что валидаторы отказывались считывать некоторые банковские карты. Позже в мэрии признали, что эксперимент нуждается в доработке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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