В Перми второй раз за год откажутся от кондукторов в транспорте

В Перми на четырех маршрутах решили отказаться от кондукторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми второй раз за год вводится бескондукторная система оплаты проезда. С 1 сентября на ряде маршрутов общественного транспорта оплатить проезд можно с помощью стационарных валидаторов. Принимать плату за проезд наличными денежными средствами будут только водители, сообщается на сайте администрации Перми.

«В Перми на четырех маршрутах (трамвай №8, автобусы №4, №59, №80) в тестовом режиме запускают бескондукторную систему оплаты проезда. Валидаторы не печатают билеты, однако позволят пассажирам самостоятельно получать пересадочные талоны, а также билеты при совершении оплаты безналичным способом. Водитель будет принимать оплату проезда только за наличный расчет», — говорится в сообщении. Проверять оплату проезда на указанных маршрутах в ежедневном режиме будут контролеры.

Эксперимент по бескондуктороной оплате проезда впервые стартовал в Перми на трех маршрутах общественного транспорта 1 февраля. Во время эксперимента горожане жаловались, что валидаторы отказывались считывать некоторые банковские карты. Позже в мэрии признали, что эксперимент нуждается в доработке.