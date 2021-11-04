Express: три страны скоро исчезнут с лица земли

От изменения климата могут пострадать островные государства Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

В результате изменения климата некоторые островные государства могут исчезнуть с лица Земли. Об этом заявила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа.

По ее словам, глобальное потепление приводит к таянию ледников и, как следствие, повышению уровня моря. Это может привести к затоплению островов, а также усилению тропических штормов, считает Алофа. Она отметила, что среди территорий, которые могут пострадать от изменения климата — Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. В связи с этим Алофа заявила, что саммит ООН в Глазго представляет собой чрезвычайно важное событие, сообщает газета Express.

Двухдневный саммит мировых лидеров на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) начался в понедельник, 1 ноября, в шотландском Глазго. Участие в нем подтвердили более 120 мировых лидеров.

Президент России Владимир Путин принял решение не приезжать на саммит в Глазго. В Великобритании отнеслись с пониманием к отсутствию Путина. Однако американский лидер Джо Байден жестко отреагировал на это. По его словам, у Путина «горит тундра», поэтому он не приехал.