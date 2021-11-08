08 ноября 2021
07 ноября 2021
06 ноября 2021

Пермские работодатели сообщили о неожиданном дефиците кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Рекультивация городской свалки. Челябинск, городская свалка, неблагоприятные метеоусловия, нму, экология, рекультивация свалки
Количество вакансий эколога в Перми увеличилось на 171% с начала года Фото:

В Перми почти в два раза вырос спрос на экологов с начала года. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики в компании «Авито». Желающих стать специалистами по экологии стало еще больше.

«За январь—октябрь 2021 года количество профильных вакансий [эколога] в Перми выросло на 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщается в исследовании. Пермских соискателей, которые хотят стать экологами, стало больше в три раза (на 316%).

Медианная зарплата в Перми у экологов также выросла — на 33%. Сейчас медианная оплата труда специалистов по экологии в Перми составляет 50 тысяч рублей. Аналитики называют несколько причин стремительного роста популярности данной профессии: растущее внимание к экологическим проблемам, изменение климата и требований американских и европейских кредиторов, переход предприятий на ESG-стратегии развития, а также подписание Россией декларации по лесам и землепользованию на недавнем климатическом саммите в Глазго.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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