09 ноября 2021

В ХМАО на жителей с фальшивым QR-кодом завели уголовные дела

© Служба новостей «URA.RU»
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На 29 жителей ХМАО завели уголовные дела за подделку медицинских документов о завершении вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО 29 жителей попались на использовании поддельных QR-кодов и сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры, передает корреспондент URA.RU.

«В регионе возбуждено 29 уголовных дел, связанных с оборотом поддельных медицинских документов о прохождении вакцинации. Это только те, кто не смог уйти от ответственности. Мы понимаем, что есть те, которых оперативные действия и предъявления обвинений не настигли», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что для предотвращения подобных преступлений в регионе разработан специальный электронный сервис, который позволит проверять подлинность QR-кодов.

Ранее URA.RU писало, что использование мобильного приложения, которое будет проверять QR-код на подлинность, станет обязательным для предпринимателей в ХМАО. Система будет проверять адрес сайта, привязанного к QR-коду и сравнивать с оригинальным сайтом госуслуг.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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