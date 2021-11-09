В ХМАО на жителей с фальшивым QR-кодом завели уголовные дела

На 29 жителей ХМАО завели уголовные дела за подделку медицинских документов о завершении вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО 29 жителей попались на использовании поддельных QR-кодов и сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры, передает корреспондент URA.RU.

«В регионе возбуждено 29 уголовных дел, связанных с оборотом поддельных медицинских документов о прохождении вакцинации. Это только те, кто не смог уйти от ответственности. Мы понимаем, что есть те, которых оперативные действия и предъявления обвинений не настигли», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что для предотвращения подобных преступлений в регионе разработан специальный электронный сервис, который позволит проверять подлинность QR-кодов.

Ранее URA.RU писало, что использование мобильного приложения, которое будет проверять QR-код на подлинность, станет обязательным для предпринимателей в ХМАО. Система будет проверять адрес сайта, привязанного к QR-коду и сравнивать с оригинальным сайтом госуслуг.