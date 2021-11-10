У погибшего доцента омского вуза был поддельный COVID-сертификат

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У скончавшейся от COVID-19 доцента омского медвуза оказался поддельный сертификат о вакцинации Фото:

У доцента Омского государственного медицинского университета Ольги Широковой, которая 29 октября умерла от COVID-19, был поддельный сертификат о вакцинации. Об этом рассказал проректор учебного заведения Николай Николаев.

«Ранее работник представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется, фото этого работника было удалено и из коллажа», — рассказал Николаев во «ВКонтакте».

Ранее портрет Ольги Широковой был размещен в коллаже преподавателей вуза «Мы привились! А ты?!». Как написал в соцсетях проректор, после смерти доцента была проведена проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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