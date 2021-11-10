10 ноября 2021

Мэра из ХМАО обвинили в получении поддельной медсправки для сына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по социальной политике. Курган, политик, чиновник, бизнесмен, ручка в руке
Главу Урая Тимура Закирзянова может ждать разговор с силовиками Фото:

Главу Урая Тимура Закирзянова обвинили в получении поддельной медицинской справки для сына. Такое заявление в беседе с URA.RU сделал депутат городской думы Леонард Насибуллин.

«По моей информации, главой Урая Тимуром Закирзяновым совершены неправомерные действия в виде получения медсправки для своего сына, который проживает в Санкт-Петербурге. Этот документ нужен для сдачи на водительские права. Закирзянов обратился для этого в урайскую городскую больницу, а его сын даже не приезжал для этого в Урай», — рассказал Насибуллин. Он также отметил, что оповестил об этом на личном приеме первого заместителя руководителя СК по ХМАО Дмитрия Шермана. Кроме того, депутат намерен сообщить об этом в ФСБ.

Глава Урая в разговоре с URA.RU заявил, что не понимает о чем идет речь. «Все это вброс и провокация», — прокомментировал Закирзянов. Заместитель главврача по поликлинической работе Урайской городской больницы Константин Бессонов отказался от комментариев. «Мне об этом ничего не известно. Ну и кроме того, есть 323 федеральный закон, который запрещает комментировать медработникам любой факт обращения к ним граждан», — объяснил позицию Бессонов. В пресс-службе СК по ХМАО пообещали журналисту агентства прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что инициативная группа местных депутатов, куда входил и Насибуллин, начала сбор подписей за отставку первого замглавы администрации Урая Виктора Гамузова. У народных избранников накопился к нему ряд претензий. Сам чиновник считал их необоснованными.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...