Мэра из ХМАО обвинили в получении поддельной медсправки для сына

Главу Урая Тимура Закирзянова может ждать разговор с силовиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу Урая Тимура Закирзянова обвинили в получении поддельной медицинской справки для сына. Такое заявление в беседе с URA.RU сделал депутат городской думы Леонард Насибуллин.

«По моей информации, главой Урая Тимуром Закирзяновым совершены неправомерные действия в виде получения медсправки для своего сына, который проживает в Санкт-Петербурге. Этот документ нужен для сдачи на водительские права. Закирзянов обратился для этого в урайскую городскую больницу, а его сын даже не приезжал для этого в Урай», — рассказал Насибуллин. Он также отметил, что оповестил об этом на личном приеме первого заместителя руководителя СК по ХМАО Дмитрия Шермана. Кроме того, депутат намерен сообщить об этом в ФСБ.

Глава Урая в разговоре с URA.RU заявил, что не понимает о чем идет речь. «Все это вброс и провокация», — прокомментировал Закирзянов. Заместитель главврача по поликлинической работе Урайской городской больницы Константин Бессонов отказался от комментариев. «Мне об этом ничего не известно. Ну и кроме того, есть 323 федеральный закон, который запрещает комментировать медработникам любой факт обращения к ним граждан», — объяснил позицию Бессонов. В пресс-службе СК по ХМАО пообещали журналисту агентства прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что инициативная группа местных депутатов, куда входил и Насибуллин, начала сбор подписей за отставку первого замглавы администрации Урая Виктора Гамузова. У народных избранников накопился к нему ряд претензий. Сам чиновник считал их необоснованными.