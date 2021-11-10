Рост на продукты в Свердловской области фиксируется каждую неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Средняя стоимость питьевого пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности в Свердловской области в октябре выросла с 53,39 до 55,16 руб. за литр. С информацией Свердловскстата ознакомилось URA.RU.

«В Екатеринбурге (Свердловская область) средние цены на молоко выросли с 53,70 до 55,42 руб. за литр. В Нижнем Тагиле цена за литр поднялась с 56,50 до 57,58 руб., а в Первоуральске — с 49,93 до 52,29 руб. На севере Свердловской области в Серове, цена на молоко подскочила на почти на три рубля за литр — с 55,75 до 58,03 руб., а в Каменске-Уральском почти на два — с 50 до 51,97 руб. за литр», — говорится в отчете.

Ранее URA.RU писало, что цены на килограмм моркови в магазинах Свердловской области летом перевалили за 100 рублей. Только за неделю цена выросла на 5%. Кроме того, согласно отчету, на 8,62% подорожала белокочанная капуста. Теперь в среднем она стоит 39 рублей 84 копейки за килограмм. С середины 2020 года морковь в Свердловской области подорожала почти на половину. Ситуацией с аномально высокими ценами возмущался губернатор Евгений Куйвашев.