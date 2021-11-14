14 ноября 2021
13 ноября 2021

Текслер отправил своих людей на выборы главы челябинской Рублевки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Сосновский район. Челябинская область, ваганов евгений
Евгений Ваганов сохранит пост главы района Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении своих представителей в конкурсную комиссию по выборам главы Сосновского района. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале. Район из-за близости к мегаполису и наличию коттеджных поселков имеет неофициальное название «челябинской Рублевки».

«Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 3 декабря. В этот день состоится сессия депутатов райсобрания. На ней депутаты выберут главу из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор», — сообщил URA.RU источник

Согласно документам, в конкурсную комиссию от правительства области вошли депутат ЗСО Дмитрий Мешков, вице-губернатор Станислав Мошаров и начальник управления по внутренней политике региона Виталий Шиков. Еще троих членов комиссии делегировало районное собрание. Как пояснили URA.RU в правительстве области, на пост главы Сосновского района в настоящий момент выдвинулись действующий руководитель муниципалитета Евгений Ваганов, руководитель общественной палаты Сосновского района Александр Злоказов и директор ДК Долгодеревенского Александр Скоков.

«Все идет к тому, что действующий глава Евгений Ваганов сохранит свой пост. Ваганов считается одним из сильных муниципальных руководителей и к нему нет претензий со стороны областных властей», — сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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