Текслер отправил своих людей на выборы главы челябинской Рублевки

Евгений Ваганов сохранит пост главы района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении своих представителей в конкурсную комиссию по выборам главы Сосновского района. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале. Район из-за близости к мегаполису и наличию коттеджных поселков имеет неофициальное название «челябинской Рублевки».

«Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 3 декабря. В этот день состоится сессия депутатов райсобрания. На ней депутаты выберут главу из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор», — сообщил URA.RU источник

Согласно документам, в конкурсную комиссию от правительства области вошли депутат ЗСО Дмитрий Мешков, вице-губернатор Станислав Мошаров и начальник управления по внутренней политике региона Виталий Шиков. Еще троих членов комиссии делегировало районное собрание. Как пояснили URA.RU в правительстве области, на пост главы Сосновского района в настоящий момент выдвинулись действующий руководитель муниципалитета Евгений Ваганов, руководитель общественной палаты Сосновского района Александр Злоказов и директор ДК Долгодеревенского Александр Скоков.

«Все идет к тому, что действующий глава Евгений Ваганов сохранит свой пост. Ваганов считается одним из сильных муниципальных руководителей и к нему нет претензий со стороны областных властей», — сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора.