С пермского завода взыскали крупный штраф за загрязнение реки

Загрязнение реки стоками обнаружили в ходе прокурорской проверки Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Суд в Пермском крае обязал АО «Березниковский содовый завод» возместить ущерб, нанесенный окружающей среде в результате загрязнения реки Толыч, которая впадает в Каму. Сумма компенсации составила 2,6 млн рублей, сообщают в генеральной прокуратуре.

«Предприятие допускало ненормативный сброс неочищенных производственных сточных вод на почву и в водный объект — реку Толыч на территории г. Березники. В результате данных действий был причинен вред окружающей природной среде, сумма которого по результатам экспертной оценки составила более 2,6 млн рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Иск подала природоохранная прокуратура, а суд удовлетворил ее требования. Как отмечают в надзорном органе, завод штраф оплатил, а также прекратил сброс грязных вод в реку.