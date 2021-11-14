14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

С пермского завода взыскали крупный штраф за загрязнение реки

© Служба новостей «URA.RU»
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Слив сточных вод, Слехард, река, слив отходов, грязь, слив отходов, загрязнение среды, экология
Загрязнение реки стоками обнаружили в ходе прокурорской проверки Фото:

Суд в Пермском крае обязал АО «Березниковский содовый завод» возместить ущерб, нанесенный окружающей среде в результате загрязнения реки Толыч, которая впадает в Каму. Сумма компенсации составила 2,6 млн рублей, сообщают в генеральной прокуратуре.

«Предприятие допускало ненормативный сброс неочищенных производственных сточных вод на почву и в водный объект — реку Толыч на территории г. Березники. В результате данных действий был причинен вред окружающей природной среде, сумма которого по результатам экспертной оценки составила более 2,6 млн рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Иск подала природоохранная прокуратура, а суд удовлетворил ее требования. Как отмечают в надзорном органе, завод штраф оплатил, а также прекратил сброс грязных вод в реку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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