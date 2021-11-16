16 ноября 2021

COVID повлиял на туристические предпочтения челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Ай
Власти заявляют о необходимости развивать внутренний туризм (фото из архива) Фото:

Пандемия COVID изменила туристические предпочтения жителей Челябинской области. В отрасли произошел не только резкий спад, но и поменялись предпочтения жителей. Об этом URA.RU сообщили в КСП региона.

«В 2020 году в челябинских турфирмах приобрели туры 63,9 тыс. жителей Челябинской области, что на 65,7% меньше, чем в 2019 году (186,6 тыс. человек). Изменения произошли и в структуре турпотока. В 2020 году 63,0% южноуральцев путешествовали по России против 38,0% в 2019 году», — сообщили URA.RU в пресс-службе контрольно-счетной палаты.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее отмечал необходимость развития внутреннего туризма в регионе, поскольку эта отрасль может стать точкой экономического роста. Наиболее популярными направлениями внутреннего туризма в России стали Краснодарский край — 30,6%, Челябинская область — 29,1%, Крым — 9,0%, Башкортостан — 8,3% и Татарстан — 3,9%.

В 2020 году жители области также стали чаще выбирать для путешествий Калининградскую область — в 22,9 раза и Красноярский край — в 6,8 раза. По сравнению с 2019 годом сократился турпоток в Москву (в 4,7 раза) и Санкт-Петербург (в 3,2 раза).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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