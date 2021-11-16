16 ноября 2021

Челябинский депутат объявил голодовку

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный район совет депутатов. Челябинск., хазиев марсель
Марсель Хазиев решил голодовкой поддержать участковых (фото из архива) Фото:

Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев заявил о начале голодовки с 17 ноября. Свое решение пойти на кардинальные меры депутат объяснил солидарностью с участковыми полиции, которые решают свои жилищные вопросы. Об этом Хазиев заявил в социальных сетях.

«Я всего лишь муниципальный депутат. В профессиональный праздник могу поздравить участковых и пенсионеров МВД, которые борются за свое жилье, только одним способом. В знак поддержки и уважения объявляю голодовку», — сообщил Хазиев на своей странице в Facebook.

Ранее челябинские участковые подписали коллективное обращение, в котором заявили, что их выселяют из служебного жилья. Проверку жалобы проводила спецкомиссия, созданная при ГУ МВД по региону. В ходе проверки с участием юристов нарушений выявлено не было.

Не согласившись с этим, участковые полиции продолжили жаловаться на руководство ГУ МВД по региону. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение начальнику следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову провести повторную проверку по жалобам участковых.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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