Челябинский депутат объявил голодовку

Марсель Хазиев решил голодовкой поддержать участковых (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев заявил о начале голодовки с 17 ноября. Свое решение пойти на кардинальные меры депутат объяснил солидарностью с участковыми полиции, которые решают свои жилищные вопросы. Об этом Хазиев заявил в социальных сетях.

«Я всего лишь муниципальный депутат. В профессиональный праздник могу поздравить участковых и пенсионеров МВД, которые борются за свое жилье, только одним способом. В знак поддержки и уважения объявляю голодовку», — сообщил Хазиев на своей странице в Facebook.

Ранее челябинские участковые подписали коллективное обращение, в котором заявили, что их выселяют из служебного жилья. Проверку жалобы проводила спецкомиссия, созданная при ГУ МВД по региону. В ходе проверки с участием юристов нарушений выявлено не было.

Не согласившись с этим, участковые полиции продолжили жаловаться на руководство ГУ МВД по региону. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение начальнику следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову провести повторную проверку по жалобам участковых.