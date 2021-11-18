США затягивают продление виз 60 российских дипломатов

Трудности с документами испытывают не только дипломаты, но и их семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Около ста сотрудников МИД РФ в США столкнулись с проблемами при продлении виз. 60 работникам посольства и генконсульств затягивают продление документов, еще около 40 человек ожидают выдачи разрешения на въезд в страну. Об этом сообщает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Проблем у наших заграничных учреждений предостаточно. В посольстве и генконсульствах России в США остаются почти 60 сотрудников, <…> которым американская сторона затягивает продление виз. Около 40 работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве, многие из которых находятся на „листе ожидания“ более одного года», — сказал Антонов журналистам ТАСС

Сложности с оформлением виз возникают не только у дипломатов, но и у членов их семей. Помимо проблем с документами, также есть трудности с регистрацией служебного транспорта, не возвращена захваченная дипсобственность, уточнил посол России.

По мнению Антонова, «американская сторона преднамеренно выставляет себя в роли жертвы визовых ограничений со стороны России». США пытается переложить ответственность за консульско-визовые проблемы на Россию, полагает он.

Посол вспомнил, как сенаторы США предлагали выслать 300 российских дипломатов, в случае, если РФ откажется расширять американскую дипмиссию. Такая инициатива, считает Антонов, показывает невежество американских законодателей, так как такого количества дипломатических представителей России в США нет. В случае же реализации данной меры, закрылись бы все двусторонние загранучреждения РФ в Соединенных Штатах.