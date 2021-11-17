Пермяков насильно выселяют из аварийного дома

Жильцам дома не предоставляют нового жилья, только денежную компенсацию Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей дома № 75 на улице Монастырская в Перми насильно выселяют на улицу. Обитателям двух квартир не предоставляют новое жилье, а вместо этого предлагают денежные компенсации, которых не хватает на покупку новой недвижимости.

«В 10 часов к жильцам одной из квартир дома на Монастырской, 75 пришли судебные приставы с бумагами о выселении. Эти люди не знают, куда им идти, так как еще не получили компенсацию от администрации», — сообщает 59.ru. Суды об увеличении выплат продолжаются до сих пор, отмечают журналисты.

Дом на Монастырской, 75 признали аварийным пять лет назад, а в 2019 году было вынесено решение об изъятии земли для муниципальных нужд и выплаты компенсации за обе квартиры в доме. Пока из дома выселяют только одну семью Красильниковых. По словам Марии Красильниковой, им предлагают компенсацию в размере 400 тысяч рублей на человека, чего не хватает на покупку подобного жилья. Жильцы обратились в суд с требованием увеличить выплату.

Ранее URA.RU рассказывало, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ситуацию с одним из пермских аварийных домов под личный контроль. Жители дома пожаловались на неподходящие и опасные условия проживания, а также на бездействие властей.