17 ноября 2021

Пермяков насильно выселяют из аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, деревянный дом, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Жильцам дома не предоставляют нового жилья, только денежную компенсацию Фото:

Жителей дома № 75 на улице Монастырская в Перми насильно выселяют на улицу. Обитателям двух квартир не предоставляют новое жилье, а вместо этого предлагают денежные компенсации, которых не хватает на покупку новой недвижимости.

«В 10 часов к жильцам одной из квартир дома на Монастырской, 75 пришли судебные приставы с бумагами о выселении. Эти люди не знают, куда им идти, так как еще не получили компенсацию от администрации», — сообщает 59.ru. Суды об увеличении выплат продолжаются до сих пор, отмечают журналисты.

Дом на Монастырской, 75 признали аварийным пять лет назад, а в 2019 году было вынесено решение об изъятии земли для муниципальных нужд и выплаты компенсации за обе квартиры в доме. Пока из дома выселяют только одну семью Красильниковых. По словам Марии Красильниковой, им предлагают компенсацию в размере 400 тысяч рублей на человека, чего не хватает на покупку подобного жилья. Жильцы обратились в суд с требованием увеличить выплату.

Ранее URA.RU рассказывало, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ситуацию с одним из пермских аварийных домов под личный контроль. Жители дома пожаловались на неподходящие и опасные условия проживания, а также на бездействие властей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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