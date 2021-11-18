Пациенты с поддельными QR-кодами пугают пермских врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов сообщил, что в стационар в тяжелом состоянии стали поступать пациенты, которые пользуются поддельными документами о вакцинации, в том числе QR-кодами. При этом люди боятся признаться в этом, что мешает медикам выбрать правильную тактику лечения.

«Появилась еще одна категория пациентов, которая больше всего нас тревожит и пугает: видим, что-то идет не так. Человек вакцинирован, а болеет не так. Стали с пристрастием спрашивать. Находясь на маске неинвазивной вентиляции, пара пациентов признались, что, к сожалению, сертификат фиктивный. Мы стратегию и тактику лечения тогда поменяли. Это у меня в голове не умещается — так рисковать ради QR-кода и молчать, не признаваться», — рассказал на пресс-конференции Касатов.

С 25 октября в Пермском крае действует система QR-кодов, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусу. Без них запрещено посещать торговые центры, массовые мероприятия и заведения общепита. Многих без вакцинации не допускают до работы.

Ранее начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов рассказывал, что в регионе возбуждено пять уголовных дел, связанных с документацией об отсутствии заболевания коронавирусом или вакцинации. Три из них касаются изготовления поддельных справок.