18 ноября 2021

Квартиру в стиле БДСМ в Челябинске сдают за 5 тысяч в сутки. «Можно устраивать фотосессии»

© Служба новостей «URA.RU»
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Арендодатели обещают полную конфиденциальность (фото из архива) Фото:

Квартиру в стиле БДСМ в Челябинске сдают за 5 тысяч рублей в сутки. Площадь квартиры составляет 41 квадратный метр. Об этом арендодатели жилья пишут на сайте Avito.

«Работаем 24/7. Бронь только по предоплате. Можно устраивать фотосессии. Клиентам полная конфиденциальность», — говорится в тексте.

В тематической квартире имеются цепи, наручники и дыба. За дополнительную плату арендодатели предлагают «набор девайсов». Но есть и ограничения — на съемную квартиру пускают не более четырех человек.

В тематическую квартиру пускают не больше четырех человек
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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