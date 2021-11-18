Арендодатели обещают полную конфиденциальность (фото из архива)
Квартиру в стиле БДСМ в Челябинске сдают за 5 тысяч рублей в сутки. Площадь квартиры составляет 41 квадратный метр. Об этом арендодатели жилья пишут на сайте Avito.
«Работаем 24/7. Бронь только по предоплате. Можно устраивать фотосессии. Клиентам полная конфиденциальность», — говорится в тексте.
В тематической квартире имеются цепи, наручники и дыба. За дополнительную плату арендодатели предлагают «набор девайсов». Но есть и ограничения — на съемную квартиру пускают не более четырех человек.
В тематическую квартиру пускают не больше четырех человек
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