18 ноября 2021

В Перми тысячи компаний обязали отстранить непривитых сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор настаивает на отстранении от работы непривитых пермяков Фото:
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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выдало местным предприятиям несколько тысяч предписаний о необходимости отстранить от работы тех, кто не вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Виталий Костарев.

«Количество выданных предписаний — более трех тысяч. В Государственную инспекцию труда передано 719 материалов. В дальнейшем мы будем эти предписания проверять, отстранил ли работодатель непривитого сотрудника от работы. Контроль — за нами», — цитирует Костарева ТАСС.

По его словам, самыми недисциплинированными оказались предприятия сферы услуг. Здесь привито около 31% сотрудников, когда требуется вакцинировать 80%. Ранее Костарев подписал соответствующее постановление. Сначала речь шла об организациях торговли, общепита и транспортной сферы. Затем к этим категориям добавились промпредприятия, а также студенты старше 18 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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