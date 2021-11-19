19 ноября 2021

В Свердловской области при пожаре в частном доме погибли дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит трава, горит лес, горит
Мать успела спасти третьего ребенка Фото:

В селе Таборы (Свердловская область) на улице Советской в ночь с 19 на 20 ноября загорелся деревянный дом. В пожаре погибли два ребенка. Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Таборинского района организовала проверку в связи с обнаружением тел двух детей при тушении пожара. По имеющейся на текущий момент информации, в доме с детьми была мама. Отец детей был на вахте», — раскрыли подробности инцидента в ведомстве.

Отмечается также, что одному из погибших детей было 10 лет, второму — три года. Мама смогла спасти из пожара только одного ребенка восьми лет.

«Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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