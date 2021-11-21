21 ноября 2021
20 ноября 2021
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18 ноября 2021

Глава Сургута назначил себе нового заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Виталий Криворот пошел на повышение в администрации Сургута Фото:

Глава Сургута Андрей Филатов назначил нового заместителя, отвечающего за сферу безопасности — им стал Виталий Криворот. Он уже официально вступил в должность. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Для Криворота это назначение является повышением. Прежде он занимал должность начальника контрольного управления мэрии Сургута. В новой должности он будет курировать взаимодействие с силовиками, а также курировать ряд структурных подразделений — управлений по делам гражданской обороны и ЧС, по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов, контрольного управления и специального отдела», — сообщил источник. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута подтвердили кадровое назначение.

Криворот с 2002 по 2018 годы служил в органах внутренних дел в Тюмени и Ханты-Мансийске. После чего три года работал в отделе профилактики терроризма и экстремизма управления общественной безопасности администрации Сургутского района. С апреля 2021 года перешел в администрацию Сургута на должность начальника контрольного управления.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний вице-мэр Сургута, отвечающий за безопасность, Сергей Горобченко пошел на повышение. Он занял пост главы Лангепаса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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