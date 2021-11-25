В Челябинске под окнами больницы найдено тело пенсионера

Мужчину нашли под окнами медицинского заведения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под окнами областной клинической больницы №3 найдено тело пожилого пациента. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Тело 76-летнего пенсионера обнаружили возле больничного корпуса.

«ЧП произошло ночью 25 ноября в ОКБ №3. Тело 76-летнего мужчины обнаружили под окнами одного из медицинских корпусов. Он тяжело болел», — заявил источник.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону URA.RU сообщили, что не располагают данной информацией. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.