25 ноября 2021

В Челябинске под окнами больницы найдено тело пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины скорой помощи. Курган, приемный покой, скорая помощь, медицинская помощь, машина скорой помощи, вызов врача, Областная больница курган
Мужчину нашли под окнами медицинского заведения Фото:

Под окнами областной клинической больницы №3 найдено тело пожилого пациента. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Тело 76-летнего пенсионера обнаружили возле больничного корпуса.

«ЧП произошло ночью 25 ноября в ОКБ №3. Тело 76-летнего мужчины обнаружили под окнами одного из медицинских корпусов. Он тяжело болел», — заявил источник.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону URA.RU сообщили, что не располагают данной информацией. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...