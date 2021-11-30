30 ноября 2021

В Перми грабитель магазина избил полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помощь
Сначала пермяк устроил драку, а потом напал на прибывших полицейских Фото:

В Перми будут судить 18-летнего пермяка, который устроил драку и напал на полицейского. Также летом молодой человек совершил ограбление, за что его тоже будут судить. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

«Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал зачинщиком драки. Прибывшие сотрудники полиции с целью пресечения правонарушения потребовали молодых людей предъявить документы, удостоверяющие личность. В это время обвиняемый применил насилие в отношении полицейского», — сообщает пресс-служба на сайте ведомства.

Когда обвиняемого посадили в служебную машину для доставления в отдел полиции, парень снова напал на полицейского. Также пермяк, по версии следствия, будучи несовершеннолетним совершил кражу в одном из магазинов в июне этого года. Молодого человека обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Уголовное дело направлено в суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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