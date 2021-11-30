В Перми грабитель магазина избил полицейского

Сначала пермяк устроил драку, а потом напал на прибывших полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми будут судить 18-летнего пермяка, который устроил драку и напал на полицейского. Также летом молодой человек совершил ограбление, за что его тоже будут судить. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

«Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал зачинщиком драки. Прибывшие сотрудники полиции с целью пресечения правонарушения потребовали молодых людей предъявить документы, удостоверяющие личность. В это время обвиняемый применил насилие в отношении полицейского», — сообщает пресс-служба на сайте ведомства.

Когда обвиняемого посадили в служебную машину для доставления в отдел полиции, парень снова напал на полицейского. Также пермяк, по версии следствия, будучи несовершеннолетним совершил кражу в одном из магазинов в июне этого года. Молодого человека обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Уголовное дело направлено в суд.