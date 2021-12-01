На Украине показали готовую к атаке танковую армаду. Видео

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У украинской армии есть несколько десятков танков на вооружении Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

На Украине показали, что на вооружении страны есть современная военная техника, включая десятки танков. Видео об этом появилось в социальной сети TikTok.

«Траки — сила!» — написал автор аккаунта «Вооруженные силы Украины» на самой видеозаписи. В описании к ней присутствует несколько хештегов, среди которых — Украина, армия, воины, воины Украины.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вооруженные силы Украины мобилизовали 125 тысяч человек в зону конфликта в Донбассе. Кроме того, она напомнила, что Украина не выполнила ничего из того, что должна была по документу и решениям в рамках «нормандского формата», дополняет «Утро.ру». В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко уже заявил о готовности оказать поддержку, если власти Украины решатся на открытые агрессивные действия против России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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