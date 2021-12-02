Челябинский моногород отметили на федеральном уровне

Магнитогорск отметили за развитие малого бизнеса Фото: Илья Московец © URA.RU

Фонд развития моногородов подвел итоги ежегодного рейтинга моногородов за 2020 год. В десятку лучших вошел Магнитогорск Челябинской области.

«В ТОП-10 лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития. Это Набережные Челны и Нижнекамск Республики Татарстан, Тольятти Самарской области, Новоульяновск Ульяновской области, Губкин Белгородской области, Павловск Воронежской области, Череповец Вологодской области, Котовск Тамбовской области, Магнитогорск Челябинской области и Невинномысск Ставропольского края», — сообщается на сайте фонда. Там отметили, что Магнитогорск активно развивает направление малого и среднего предпринимательства.

Рейтинг моногородов проводится с 2016 года. Эксперты оценивают их, основываясь на статистических данных и опросе жителей и предприятий.