Челябинский моногород отметили на федеральном уровне

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Магнитогорск отметили за развитие малого бизнеса Фото:

Фонд развития моногородов подвел итоги ежегодного рейтинга моногородов за 2020 год. В десятку лучших вошел Магнитогорск Челябинской области.

«В ТОП-10 лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития. Это Набережные Челны и Нижнекамск Республики Татарстан, Тольятти Самарской области, Новоульяновск Ульяновской области, Губкин Белгородской области, Павловск Воронежской области, Череповец Вологодской области, Котовск Тамбовской области, Магнитогорск Челябинской области и Невинномысск Ставропольского края», — сообщается на сайте фонда. Там отметили, что Магнитогорск активно развивает направление малого и среднего предпринимательства.

Рейтинг моногородов проводится с 2016 года. Эксперты оценивают их, основываясь на статистических данных и опросе жителей и предприятий.

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Фонд развития моногородов подвел итоги ежегодного рейтинга моногородов за 2020 год. В десятку лучших вошел Магнитогорск Челябинской области. «В ТОП-10 лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития. Это Набережные Челны и Нижнекамск Республики Татарстан, Тольятти Самарской области, Новоульяновск Ульяновской области, Губкин Белгородской области, Павловск Воронежской области, Череповец Вологодской области, Котовск Тамбовской области, Магнитогорск Челябинской области и Невинномысск Ставропольского края», — сообщается на сайте фонда. Там отметили, что Магнитогорск активно развивает направление малого и среднего предпринимательства. Рейтинг моногородов проводится с 2016 года. Эксперты оценивают их, основываясь на статистических данных и опросе жителей и предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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