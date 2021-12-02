Дизайнер Лебедев пришел в гости к челябинскому губернатору. Фото

03 декабря 2021 в 11:09 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер попросил дизайнера подключится к работе (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дизайнер Артемий Лебедев заехал в гости к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram. «Заезжал в гости Артемий Лебедев. Попросил Артемия и его коллег подключиться к айдентике и городской среде Чебаркуля, Челябинска и других наших городов. Следите за новостями», — написал Текслер. Цель визита дизайнера и урбаниста в регион — разработать концепцию развития туристического потенциала и инфраструктуры Чебаркуля. Лебедев также успел оценить дворик правительства области, назвав «прикольным» присоединение здание правительства и нового здания, в результате которого образовался внутренний дворик. Это уже не первый визит Лебедева в регион. В июле дизайнер прогулялся по Челябинску с губернатором Текслером, и выпил с ним по чашке кофе. Артемий Лебедев будет отвечать за раскрытие туристического имиджа Чебаркуля Instagram Алексея Текслера, скрин

Дизайнер Артемий Лебедев заехал в гости к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram. «Заезжал в гости Артемий Лебедев. Попросил Артемия и его коллег подключиться к айдентике и городской среде Чебаркуля, Челябинска и других наших городов. Следите за новостями», — написал Текслер. Цель визита дизайнера и урбаниста в регион — разработать концепцию развития туристического потенциала и инфраструктуры Чебаркуля. Лебедев также успел оценить дворик правительства области, назвав «прикольным» присоединение здание правительства и нового здания, в результате которого образовался внутренний дворик. Это уже не первый визит Лебедева в регион. В июле дизайнер прогулялся по Челябинску с губернатором Текслером, и выпил с ним по чашке кофе.