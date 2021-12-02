02 декабря 2021

Дизайнер Лебедев пришел в гости к челябинскому губернатору. Фото

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Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер попросил дизайнера подключится к работе (фото из архива) Фото:

Дизайнер Артемий Лебедев заехал в гости к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

«Заезжал в гости Артемий Лебедев. Попросил Артемия и его коллег подключиться к айдентике и городской среде Чебаркуля, Челябинска и других наших городов. Следите за новостями», — написал Текслер.

Цель визита дизайнера и урбаниста в регион — разработать концепцию развития туристического потенциала и инфраструктуры Чебаркуля. Лебедев также успел оценить дворик правительства области, назвав «прикольным» присоединение здание правительства и нового здания, в результате которого образовался внутренний дворик.

Это уже не первый визит Лебедева в регион. В июле дизайнер прогулялся по Челябинску с губернатором Текслером, и выпил с ним по чашке кофе.

Артемий Лебедев будет отвечать за раскрытие туристического имиджа Чебаркуля

Дизайнер Артемий Лебедев заехал в гости к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram. «Заезжал в гости Артемий Лебедев. Попросил Артемия и его коллег подключиться к айдентике и городской среде Чебаркуля, Челябинска и других наших городов. Следите за новостями», — написал Текслер. Цель визита дизайнера и урбаниста в регион — разработать концепцию развития туристического потенциала и инфраструктуры Чебаркуля. Лебедев также успел оценить дворик правительства области, назвав «прикольным» присоединение здание правительства и нового здания, в результате которого образовался внутренний дворик. Это уже не первый визит Лебедева в регион. В июле дизайнер прогулялся по Челябинску с губернатором Текслером, и выпил с ним по чашке кофе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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