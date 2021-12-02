Дизайнер Лебедев изучил внутренний дворик челябинских властей

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Здание правительства Челябинской области. Челябинск, правительство челябинской области, цвиллинга 27
Дизайнер побывал в правительстве Челябинской области Фото:

Дизайнер Артемий Лебедев оценил внутренний дворик правительства Челябинской области. Фото он выложил 2 декабря в Instagram во время визита в регион.

«Прикольно расширили здание правительства в Челябинске. К фасаду с колоннами просто пристроили еще здание. И те, у кого окна выходили на улицу, теперь смотрят во внутренний крытый дворик», — написал дизайнер.

По мнению Лебедева, такое ограждение «высоко оценят цыганские бароны». При этом делает скидку, что такие вкусы был десять лет назад.

Внутренний дворик между двумя корпусами губернаторской резиденции появился в 2005 году. Власти построили новый корпус, соединив его со старым, построенным еще во время СССР. На старом корпусе были балконы, выходящие на Цвиллинга, а новое здание перекрыло вид на улицу.

Приехав в Челябинскую область, Лебедев побывал в Чебаркуле. Он договорился с местными властями о разработке нового дизайна города.

Лебедев опубликовал фото для своих подписчиков

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Дизайнер Артемий Лебедев оценил внутренний дворик правительства Челябинской области. Фото он выложил 2 декабря в Instagram во время визита в регион. «Прикольно расширили здание правительства в Челябинске. К фасаду с колоннами просто пристроили еще здание. И те, у кого окна выходили на улицу, теперь смотрят во внутренний крытый дворик», — написал дизайнер. По мнению Лебедева, такое ограждение «высоко оценят цыганские бароны». При этом делает скидку, что такие вкусы был десять лет назад. Внутренний дворик между двумя корпусами губернаторской резиденции появился в 2005 году. Власти построили новый корпус, соединив его со старым, построенным еще во время СССР. На старом корпусе были балконы, выходящие на Цвиллинга, а новое здание перекрыло вид на улицу. Приехав в Челябинскую область, Лебедев побывал в Чебаркуле. Он договорился с местными властями о разработке нового дизайна города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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