Дизайнер Лебедев изучил внутренний дворик челябинских властей

Дизайнер Артемий Лебедев оценил внутренний дворик правительства Челябинской области. Фото он выложил 2 декабря в Instagram во время визита в регион.
«Прикольно расширили здание правительства в Челябинске. К фасаду с колоннами просто пристроили еще здание. И те, у кого окна выходили на улицу, теперь смотрят во внутренний крытый дворик», — написал дизайнер.
По мнению Лебедева, такое ограждение «высоко оценят цыганские бароны». При этом делает скидку, что такие вкусы был десять лет назад.
Внутренний дворик между двумя корпусами губернаторской резиденции появился в 2005 году. Власти построили новый корпус, соединив его со старым, построенным еще во время СССР. На старом корпусе были балконы, выходящие на Цвиллинга, а новое здание перекрыло вид на улицу.
Приехав в Челябинскую область, Лебедев побывал в Чебаркуле. Он договорился с местными властями о разработке нового дизайна города.
Дизайнер Артемий Лебедев оценил внутренний дворик правительства Челябинской области. Фото он выложил 2 декабря в Instagram во время визита в регион. «Прикольно расширили здание правительства в Челябинске. К фасаду с колоннами просто пристроили еще здание. И те, у кого окна выходили на улицу, теперь смотрят во внутренний крытый дворик», — написал дизайнер. По мнению Лебедева, такое ограждение «высоко оценят цыганские бароны». При этом делает скидку, что такие вкусы был десять лет назад. Внутренний дворик между двумя корпусами губернаторской резиденции появился в 2005 году. Власти построили новый корпус, соединив его со старым, построенным еще во время СССР. На старом корпусе были балконы, выходящие на Цвиллинга, а новое здание перекрыло вид на улицу. Приехав в Челябинскую область, Лебедев побывал в Чебаркуле. Он договорился с местными властями о разработке нового дизайна города.