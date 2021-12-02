Дизайнер Лебедев изучил внутренний дворик челябинских властей

02 декабря 2021 в 22:50 Размер текста - 17 +

Дизайнер побывал в правительстве Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дизайнер Артемий Лебедев оценил внутренний дворик правительства Челябинской области. Фото он выложил 2 декабря в Instagram во время визита в регион. «Прикольно расширили здание правительства в Челябинске. К фасаду с колоннами просто пристроили еще здание. И те, у кого окна выходили на улицу, теперь смотрят во внутренний крытый дворик», — написал дизайнер. По мнению Лебедева, такое ограждение «высоко оценят цыганские бароны». При этом делает скидку, что такие вкусы был десять лет назад. Внутренний дворик между двумя корпусами губернаторской резиденции появился в 2005 году. Власти построили новый корпус, соединив его со старым, построенным еще во время СССР. На старом корпусе были балконы, выходящие на Цвиллинга, а новое здание перекрыло вид на улицу. Приехав в Челябинскую область, Лебедев побывал в Чебаркуле. Он договорился с местными властями о разработке нового дизайна города. Лебедев опубликовал фото для своих подписчиков Instagram Лебедева Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дизайнер Артемий Лебедев оценил внутренний дворик правительства Челябинской области. Фото он выложил 2 декабря в Instagram во время визита в регион. «Прикольно расширили здание правительства в Челябинске. К фасаду с колоннами просто пристроили еще здание. И те, у кого окна выходили на улицу, теперь смотрят во внутренний крытый дворик», — написал дизайнер. По мнению Лебедева, такое ограждение «высоко оценят цыганские бароны». При этом делает скидку, что такие вкусы был десять лет назад. Внутренний дворик между двумя корпусами губернаторской резиденции появился в 2005 году. Власти построили новый корпус, соединив его со старым, построенным еще во время СССР. На старом корпусе были балконы, выходящие на Цвиллинга, а новое здание перекрыло вид на улицу. Приехав в Челябинскую область, Лебедев побывал в Чебаркуле. Он договорился с местными властями о разработке нового дизайна города.