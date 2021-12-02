В Магнитогорске закрыли дом престарелых из-за грубых нарушений

Пансионат вел свою деятельность с грубыми нарушениями Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) решением суда прекращена деятельность пансионата для престарелых «Столетник». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, в деятельности пансионата были выявлены серьезные нарушения.

«В пансионате осуществлялась деятельность по уходу и присмотру за пожилыми людьми с круглосуточным проживанием путем привлечения третьих лиц — сиделок. При этом в пансионате грубо нарушались права получателей социальных услуг, в том числе на безопасные условия проживания, надлежащие условия содержания, охрану жизни и здоровья», — сообщили URA.RU в областной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Нарушение требований создавало реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью проживающих там престарелых граждан и инвалидов.

URA.RU попыталось связаться с пансионатом. Там на звонок не ответили.

Решением суда деятельность пансионата была приостановлена. Вопросы фактического исполнения судебного постановления поставлены на контроль.