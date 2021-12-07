07 декабря 2021

Текслер требует снять COVID-запрет на утренники в садиках

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Дети. Клипарт. Курган, детский сад, дети, малыши
Родители пожаловались, что их не пускают в садик даже с QR-кодами (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному министерству образования разобраться, на каком основании запретили новогодние утренники в детских садах. Об этом 8 декабря в ходе прямой линии он заявил матери из Магнитогорска, которая пожаловалась, что лишена возможности посещать детские утренники.

В ходе прямой линии мама ребенка пожаловалась Текслеру, что в детском саду запретили проведение новогодних праздников. Ее ребенок будет выпускаться из садика и проведение выпускного, на который она хочет попасть, тоже под вопросом. Женщина попросила главу региона отменить введенный им ранее запрет.

«Я очень удивлен, что нет отцентрализованных решений по конкретным ситуациям на местах. Общих запретов на проведение новогодних утренников и праздников в детских садах у нас нет. Там не надо ничего отменять. И допуск родителей на эти мероприятия возможен, если соблюдать меры безопасности», — заявил глава региона.

Текслер поручил министру образования региона Александру Кузнецову проработать этот вопрос с учетом эпидемиологической ситуации. Губернатор дал на решение этого вопроса не больше двух дней.

Ранее родители малышей в Магнитогорске жаловались, что не могут попасть на детский утренник к своим детям из-за пандемии коронавируса. Родителей заявляли, что их не пускают даже при наличии QR-кода и они лишены возможности наблюдать, как растут и развиваются их дети.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному министерству образования разобраться, на каком основании запретили новогодние утренники в детских садах. Об этом 8 декабря в ходе прямой линии он заявил матери из Магнитогорска, которая пожаловалась, что лишена возможности посещать детские утренники. В ходе прямой линии мама ребенка пожаловалась Текслеру, что в детском саду запретили проведение новогодних праздников. Ее ребенок будет выпускаться из садика и проведение выпускного, на который она хочет попасть, тоже под вопросом. Женщина попросила главу региона отменить введенный им ранее запрет. «Я очень удивлен, что нет отцентрализованных решений по конкретным ситуациям на местах. Общих запретов на проведение новогодних утренников и праздников в детских садах у нас нет. Там не надо ничего отменять. И допуск родителей на эти мероприятия возможен, если соблюдать меры безопасности», — заявил глава региона. Текслер поручил министру образования региона Александру Кузнецову проработать этот вопрос с учетом эпидемиологической ситуации. Губернатор дал на решение этого вопроса не больше двух дней. Ранее родители малышей в Магнитогорске жаловались, что не могут попасть на детский утренник к своим детям из-за пандемии коронавируса. Родителей заявляли, что их не пускают даже при наличии QR-кода и они лишены возможности наблюдать, как растут и развиваются их дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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