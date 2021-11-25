Челябинцев не пускают на детские утренники из-за COVID-19

Даже при наличии QR-кода родителей не пускают на утренник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Родители малышей в Магнитогорске (Челябинская область) жалуются, что не могут попасть на детский утренник к своим детям из-за пандемии коронавируса. По их словам, они каждый день контактируют между собой, когда приводят детей в детский сад, но на утренник их не пускают. Об этом URA.RU сообщили сами родители.

«Конкретно сейчас речь идет об утреннике в честь дня мамы. Но впереди нас ждет новый год, на который нас в очередной раз не пустят. Почему я не могу смотреть, как растет мой ребенок? Я исправно плачу налоги, не нарушаю законов, плачу за садик, но почему я не могу прийти и посмотреть на своего ребенка?», — сообщила URA.RU Ольга В.

Женщина добавила, что родителей не пускают даже при наличии у них QR-кода о вакцинации от коронавируса. В администрации садика родителям говорят, что садик небольшой, поэтому утренник будет проведен без них. В том году родителям было отказано в присутствии на новогоднем утреннике. Они опасаются, что в этом году история повторится.

«Администрация детского сада в праве сама решать, в каком режиме будет проводиться то или иное мероприятие. В первую очередь во всех образовательных организациях решения принимаются исходя из санитарно-эпидемиологических правил», — пояснили URA.RU в министерстве образования Челябинской области.

Решением властей Челябинской области выпускные в детских садах и школах в этом году прошли в условиях ограничений. Были отменены общие балы выпускников. Празднования проходили внутри групп и классов.