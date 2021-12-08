08 декабря 2021
07 декабря 2021

В ХМАО летит первый зам министра спорта РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Николая Цуканова на ММК. Челябинская область, Магнитогорск, чиновник, портфель
В Ханты-Мансийске ждут визита первого заместителя министра РФ Азата Кадырова Фото:

В ХМАО прилетит первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров для обсуждения стратегии развития Югры до 2050 года. Он заявлен в качестве участника заседания совета при окружном правительстве по вопросам развития инвестиционной деятельности.

Согласно повестке заседания (копия имеется в распоряжении URA.RU) в обсуждении стратегии развития Югры до 2050 года, помимо Кадырова, принимает участие заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель, глава Югорска Андрей Бородкин, заместитель председателя окружной общественной палаты Ольга Сидорова и директор «Центра перспективных экономических исследований Академии наук республики Татарстан» Марат Сафиуллин.

Кроме того, в рамках совещания участники собираются обсудить реализацию инвестиционного послания губернатора ХМАО Натальи Комаровой. А также оценить эффективность государственных информационных систем в градостроительной деятельности.

Ранее URA.RU сообщало, что глава региона выступила с ежегодным обращением к югорчанам. В его рамках она раскрыла ключевые инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Югре.

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В ХМАО прилетит первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров для обсуждения стратегии развития Югры до 2050 года. Он заявлен в качестве участника заседания совета при окружном правительстве по вопросам развития инвестиционной деятельности. Согласно повестке заседания (копия имеется в распоряжении URA.RU) в обсуждении стратегии развития Югры до 2050 года, помимо Кадырова, принимает участие заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель, глава Югорска Андрей Бородкин, заместитель председателя окружной общественной палаты Ольга Сидорова и директор «Центра перспективных экономических исследований Академии наук республики Татарстан» Марат Сафиуллин. Кроме того, в рамках совещания участники собираются обсудить реализацию инвестиционного послания губернатора ХМАО Натальи Комаровой. А также оценить эффективность государственных информационных систем в градостроительной деятельности. Ранее URA.RU сообщало, что глава региона выступила с ежегодным обращением к югорчанам. В его рамках она раскрыла ключевые инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Югре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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