В ХМАО летит первый зам министра спорта РФ

В Ханты-Мансийске ждут визита первого заместителя министра РФ Азата Кадырова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО прилетит первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров для обсуждения стратегии развития Югры до 2050 года. Он заявлен в качестве участника заседания совета при окружном правительстве по вопросам развития инвестиционной деятельности.

Согласно повестке заседания (копия имеется в распоряжении URA.RU) в обсуждении стратегии развития Югры до 2050 года, помимо Кадырова, принимает участие заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель, глава Югорска Андрей Бородкин, заместитель председателя окружной общественной палаты Ольга Сидорова и директор «Центра перспективных экономических исследований Академии наук республики Татарстан» Марат Сафиуллин.

Кроме того, в рамках совещания участники собираются обсудить реализацию инвестиционного послания губернатора ХМАО Натальи Комаровой. А также оценить эффективность государственных информационных систем в градостроительной деятельности.

Ранее URA.RU сообщало, что глава региона выступила с ежегодным обращением к югорчанам. В его рамках она раскрыла ключевые инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Югре.