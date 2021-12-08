В ХМАО летит первый зам министра спорта РФ

В ХМАО прилетит первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров для обсуждения стратегии развития Югры до 2050 года. Он заявлен в качестве участника заседания совета при окружном правительстве по вопросам развития инвестиционной деятельности.
Согласно повестке заседания (копия имеется в распоряжении URA.RU) в обсуждении стратегии развития Югры до 2050 года, помимо Кадырова, принимает участие заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель, глава Югорска Андрей Бородкин, заместитель председателя окружной общественной палаты Ольга Сидорова и директор «Центра перспективных экономических исследований Академии наук республики Татарстан» Марат Сафиуллин.
Кроме того, в рамках совещания участники собираются обсудить реализацию инвестиционного послания губернатора ХМАО Натальи Комаровой. А также оценить эффективность государственных информационных систем в градостроительной деятельности.
Ранее URA.RU сообщало, что глава региона выступила с ежегодным обращением к югорчанам. В его рамках она раскрыла ключевые инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Югре.
В ХМАО прилетит первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров для обсуждения стратегии развития Югры до 2050 года. Он заявлен в качестве участника заседания совета при окружном правительстве по вопросам развития инвестиционной деятельности. Согласно повестке заседания (копия имеется в распоряжении URA.RU) в обсуждении стратегии развития Югры до 2050 года, помимо Кадырова, принимает участие заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель, глава Югорска Андрей Бородкин, заместитель председателя окружной общественной палаты Ольга Сидорова и директор «Центра перспективных экономических исследований Академии наук республики Татарстан» Марат Сафиуллин. Кроме того, в рамках совещания участники собираются обсудить реализацию инвестиционного послания губернатора ХМАО Натальи Комаровой. А также оценить эффективность государственных информационных систем в градостроительной деятельности. Ранее URA.RU сообщало, что глава региона выступила с ежегодным обращением к югорчанам. В его рамках она раскрыла ключевые инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Югре.