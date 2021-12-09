Прокуратура защитила права жительницы ЯНАО в Тюмени. Новости URA.RU работают

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Червишевское кладбище. Тюмень, кладбище
Похоронное предприятие обязали обеспечить доступ родственников к захоронению Фото:

Тюменское муниципальное предприятие «Некрополь» обязали убрать резервуар с запасом технической воды, установленный на кладбище «Червишевское-2» и преграждающий жительнице ЯНАО свободный проход к захоронению отца. Об этом говорится в документе надзорного ведомства, опубликованном депутатом Тюменской областной думы Иваном Вершининым в социальных сетях.

«Администрация учреждения по заявлению… готова выполнить мероприятия по переносу бака в весенне-летний период 2022 года. Вопрос о демонтаже и переносе конструкции прокуратурой города поставлен на контроль», — сообщила прокуратура по результатам проведенной проверки.

Ранее URA.RU рассказывало, что МКУ «Некрополь», оказывающее ритуальные услуги в Тюмени, установило бак с технической водой рядом с местом захоронения отца жительницы Ноябрьска (ЯНАО). Это нарушило права близких ушедшего из жизни человека, так как металлическая конструкция закрыла доступ к памятнику и стала помехой для посещения могилы родственниками.

Северянка неоднократно обращалась в организацию, но там отказались переносить техническое сооружение. Кроме прокуратуры демонтаж и перенос бака взят на контроль депутатом Вершининым «вплоть до полного восстановления нарушенных прав».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменское муниципальное предприятие «Некрополь» обязали убрать резервуар с запасом технической воды, установленный на кладбище «Червишевское-2» и преграждающий жительнице ЯНАО свободный проход к захоронению отца. Об этом говорится в документе надзорного ведомства, опубликованном депутатом Тюменской областной думы Иваном Вершининым в социальных сетях. «Администрация учреждения по заявлению… готова выполнить мероприятия по переносу бака в весенне-летний период 2022 года. Вопрос о демонтаже и переносе конструкции прокуратурой города поставлен на контроль», — сообщила прокуратура по результатам проведенной проверки. Ранее URA.RU рассказывало, что МКУ «Некрополь», оказывающее ритуальные услуги в Тюмени, установило бак с технической водой рядом с местом захоронения отца жительницы Ноябрьска (ЯНАО). Это нарушило права близких ушедшего из жизни человека, так как металлическая конструкция закрыла доступ к памятнику и стала помехой для посещения могилы родственниками. Северянка неоднократно обращалась в организацию, но там отказались переносить техническое сооружение. Кроме прокуратуры демонтаж и перенос бака взят на контроль депутатом Вершининым «вплоть до полного восстановления нарушенных прав».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...