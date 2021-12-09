Прокуратура защитила права жительницы ЯНАО в Тюмени. Новости URA.RU работают

09 декабря 2021 в 20:33 Размер текста - 17 +

Похоронное предприятие обязали обеспечить доступ родственников к захоронению Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменское муниципальное предприятие «Некрополь» обязали убрать резервуар с запасом технической воды, установленный на кладбище «Червишевское-2» и преграждающий жительнице ЯНАО свободный проход к захоронению отца. Об этом говорится в документе надзорного ведомства, опубликованном депутатом Тюменской областной думы Иваном Вершининым в социальных сетях. «Администрация учреждения по заявлению… готова выполнить мероприятия по переносу бака в весенне-летний период 2022 года. Вопрос о демонтаже и переносе конструкции прокуратурой города поставлен на контроль», — сообщила прокуратура по результатам проведенной проверки. Ранее URA.RU рассказывало, что МКУ «Некрополь», оказывающее ритуальные услуги в Тюмени, установило бак с технической водой рядом с местом захоронения отца жительницы Ноябрьска (ЯНАО). Это нарушило права близких ушедшего из жизни человека, так как металлическая конструкция закрыла доступ к памятнику и стала помехой для посещения могилы родственниками. Северянка неоднократно обращалась в организацию, но там отказались переносить техническое сооружение. Кроме прокуратуры демонтаж и перенос бака взят на контроль депутатом Вершининым «вплоть до полного восстановления нарушенных прав». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменское муниципальное предприятие «Некрополь» обязали убрать резервуар с запасом технической воды, установленный на кладбище «Червишевское-2» и преграждающий жительнице ЯНАО свободный проход к захоронению отца. Об этом говорится в документе надзорного ведомства, опубликованном депутатом Тюменской областной думы Иваном Вершининым в социальных сетях. «Администрация учреждения по заявлению… готова выполнить мероприятия по переносу бака в весенне-летний период 2022 года. Вопрос о демонтаже и переносе конструкции прокуратурой города поставлен на контроль», — сообщила прокуратура по результатам проведенной проверки. Ранее URA.RU рассказывало, что МКУ «Некрополь», оказывающее ритуальные услуги в Тюмени, установило бак с технической водой рядом с местом захоронения отца жительницы Ноябрьска (ЯНАО). Это нарушило права близких ушедшего из жизни человека, так как металлическая конструкция закрыла доступ к памятнику и стала помехой для посещения могилы родственниками. Северянка неоднократно обращалась в организацию, но там отказались переносить техническое сооружение. Кроме прокуратуры демонтаж и перенос бака взят на контроль депутатом Вершининым «вплоть до полного восстановления нарушенных прав».