Московский суд вынес приговор убийцам вора в законе Япончика

13 декабря 2021 в 18:47 Размер текста - 17 +

Муртази Шаданию и Джамбулу Джанашию приговорили к 16 и 15 годам колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика). Коллегия признала виновными Муртази Шаданию и Джамбулу Джанашию. Их приговорили к 16 и 15 годам колонии строгого режима. «Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор Муртази Шадании и Джамбулу Джанашии. Они признаны виновными в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) (подпункты „ж“, „з“ часть 2 статьи 105 УК РФ)», — сообщает Генпрокуратура РФ в своем telegram-канале. Шаданию и Джанашию приговорили к 16 им 15 годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. В суде установлено, что убийство Япончика организовал житель Подмосковья Илья Самония с целью передела сфер влияния в приступном сообществе. К совершению преступления он привлек Шаданию, Джанашию, а также Кахи Каззаева, Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Фигуранты дела незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней. Нападение на Япончика произошло в июле 2009 года в ресторане «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Преступники установили, что вор в законе часто посещал это заведение. Они подъехали к ресторану и выстрелили в Япончика. Криминальный авторитет скончался в больнице в октябре 2009 года. Шаданию, Газзаева и Джанашию задержали в 2020 году. Симонию, Папаву и Бутбу объявили в международный розыск, передает РАПСИ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика). Коллегия признала виновными Муртази Шаданию и Джамбулу Джанашию. Их приговорили к 16 и 15 годам колонии строгого режима. «Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор Муртази Шадании и Джамбулу Джанашии. Они признаны виновными в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) (подпункты „ж“, „з“ часть 2 статьи 105 УК РФ)», — сообщает Генпрокуратура РФ в своем telegram-канале. Шаданию и Джанашию приговорили к 16 им 15 годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. В суде установлено, что убийство Япончика организовал житель Подмосковья Илья Самония с целью передела сфер влияния в приступном сообществе. К совершению преступления он привлек Шаданию, Джанашию, а также Кахи Каззаева, Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Фигуранты дела незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней. Нападение на Япончика произошло в июле 2009 года в ресторане «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Преступники установили, что вор в законе часто посещал это заведение. Они подъехали к ресторану и выстрелили в Япончика. Криминальный авторитет скончался в больнице в октябре 2009 года. Шаданию, Газзаева и Джанашию задержали в 2020 году. Симонию, Папаву и Бутбу объявили в международный розыск, передает РАПСИ.