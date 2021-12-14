Вице-мэр из ХМАО оспорит обвинения в махинациях с землей

15 декабря 2021 в 15:45 Размер текста - 17 +

Чиновник намерен привлечь к уголовной ответственности следователя СКР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин намерен оспорить в суде обвинения в превышении должностных полномочий при выделении земельного участка, в результате которого, по данным следствия, муниципалитет понес ущерб в 15 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал сам Золотухин. «Я буду обжаловать решение о возбуждении уголовного дела в суд как незаконное. Считаю, что оно попирает все рамки, какие только возможно — следователь не изучил документы, к примеру постановление правительства ХМАО „Об определении цены земельных участков“», — рассказал Золотухин. Вице-мэр Пыть-Яха также считает, что обвинение по части второй статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий главой муниципального образования») неправомерно, потому что юридически Золотухин не является главой города. Также чиновник заявил, что намерен привлечь к уголовной ответственности следователя за обвинение его как заведомо невиновного. Ранее URA.RU сообщало, что на первого вице-мэра из ХМАО завели дело за махинации с землей. По версии следствия, из-за преступных действий чиновника бюджету города был принесен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин намерен оспорить в суде обвинения в превышении должностных полномочий при выделении земельного участка, в результате которого, по данным следствия, муниципалитет понес ущерб в 15 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал сам Золотухин. «Я буду обжаловать решение о возбуждении уголовного дела в суд как незаконное. Считаю, что оно попирает все рамки, какие только возможно — следователь не изучил документы, к примеру постановление правительства ХМАО „Об определении цены земельных участков“», — рассказал Золотухин. Вице-мэр Пыть-Яха также считает, что обвинение по части второй статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий главой муниципального образования») неправомерно, потому что юридически Золотухин не является главой города. Также чиновник заявил, что намерен привлечь к уголовной ответственности следователя за обвинение его как заведомо невиновного. Ранее URA.RU сообщало, что на первого вице-мэра из ХМАО завели дело за махинации с землей. По версии следствия, из-за преступных действий чиновника бюджету города был принесен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.