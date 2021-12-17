Реформатор Конституции привез свердловской элите новую книгу. О законотворце, злившем госчиновников

17 декабря 2021 в 21:31 Размер текста - 17 +

Для Павла Крашенинникова это десятое издание Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловским VIP будет что почитать на новогодних каникулах. Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, бывший сопредседателем рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ, презентовал в «Ельцин Центре» свою новую книгу, выпущенную ограниченным тиражом, — «Семь жизней Михаила Сперанского». В ней рассказывается об одном из главных российских реформаторов XIX века. Открывая презентацию, вице-мэр Екатеринбурга по идеологии, неформальный помощник Крашенинникова Сергей Плахотин рассказал немногочисленным (все-таки разгар рабочего дня) собравшимся, что в кабинете у депутата, помимо портретов действующих руководителей государства, есть картина со Сперанским. «Я очень хочу, чтобы вы просто ею [книгой и персоной] заинтересовались», — сказал Плахотин. Повествование самого Крашенинникова состояло из описания наиболее ярких этапов жизни героя. Сперанский стоял за ликвидацией коллегий и созданием на их месте министерств во главе с председателем кабмина, прорабатывал систему разделения властей с выборной Госдумой, дробление общества на классы (дворянство, купцы, трудовой народ), предоставление гражданских прав крепостным и многое другое. Но большая часть его предложений так и не реализовалась — в том числе из-за недовольства дворянства и чиновничества (об этом говорится и в книге Крашенинникова). Наивысшей точкой в карьере Сперанского было управление созданным по его инициативе Госсоветом при Александре I (1810—1812 годы, в это время он был вторым человеком в империи). «Мне кажется, есть смысл прочитать», — скромно резюмировал Крашенинников. С собой у него было три десятка подписанных экземпляров. Все разобрали, кому-то не досталось (некоторые клали в сумку по несколько книг — чтобы передать друзьям в кабинетах). Для Сергея Плахотина (на переднем плане) это необычное амплуа. В последние годы книги для свердловских VIP писал он — под эгидой ИД «Коммерсант» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Среди гостей, ером Плахотина, были спикер заксобрания Людмила Бабушкина, министр промышленности Сергей Пересторонин, замруководителя аппарата губернатора, один из идеологов его команды Вадим Дубичев, вице-спикер заксо Виктор Шептий, вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов, ректор УрГЮУ Владимир Бублик и другие юристы из академической тусовки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Спецэкземпляры разошлись за считанные минуты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловским VIP будет что почитать на новогодних каникулах. Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, бывший сопредседателем рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ, презентовал в «Ельцин Центре» свою новую книгу, выпущенную ограниченным тиражом, — «Семь жизней Михаила Сперанского». В ней рассказывается об одном из главных российских реформаторов XIX века. Открывая презентацию, вице-мэр Екатеринбурга по идеологии, неформальный помощник Крашенинникова Сергей Плахотин рассказал немногочисленным (все-таки разгар рабочего дня) собравшимся, что в кабинете у депутата, помимо портретов действующих руководителей государства, есть картина со Сперанским. «Я очень хочу, чтобы вы просто ею [книгой и персоной] заинтересовались», — сказал Плахотин. Повествование самого Крашенинникова состояло из описания наиболее ярких этапов жизни героя. Сперанский стоял за ликвидацией коллегий и созданием на их месте министерств во главе с председателем кабмина, прорабатывал систему разделения властей с выборной Госдумой, дробление общества на классы (дворянство, купцы, трудовой народ), предоставление гражданских прав крепостным и многое другое. Но большая часть его предложений так и не реализовалась — в том числе из-за недовольства дворянства и чиновничества (об этом говорится и в книге Крашенинникова). Наивысшей точкой в карьере Сперанского было управление созданным по его инициативе Госсоветом при Александре I (1810—1812 годы, в это время он был вторым человеком в империи). «Мне кажется, есть смысл прочитать», — скромно резюмировал Крашенинников. С собой у него было три десятка подписанных экземпляров. Все разобрали, кому-то не досталось (некоторые клали в сумку по несколько книг — чтобы передать друзьям в кабинетах).