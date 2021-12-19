Опальный экс-мэр из ХМАО вернул себе адвокатский статус

В разговоре с URA.RU Сергей Дегтярев рассказал, что покинул ХМАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Экс-мэр Нефтеюганска восстановил адвокатский статус, приостановленный в 2008 году. Информация об этом размещена на официальном сайте адвокатской палаты ХМАО.

«Дегтяреву Сергею Юрьевичу возобновить статус адвоката с 15 декабря 2021 года по личному заявлению. Отделу кадров уведомить Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и адвоката Дегтярева С. Ю. о принятом решении», — значится в сообщении.

Адвокатский статус Дегтярева был приостановлен им в связи с избранием в качестве депутата думы ХМАО IV созыва. Сам экс-градоначальник в разговоре с URA.RU заявил, что уехал из ХМАО и еще не определился, где начнет адвокатскую практику. «Я сейчас нахожусь в другом регионе. В целом я могу начать адвокатскую деятельность в любом субъекте РФ, здесь ограничений нет», — рассказал Дегтярев. Уточнять, о каком конкретно регионе идет речь, экс-глава не стал.

Инсайдер в политистеблишменте Нефтеюганска убежден, что экс-мэр продолжит карьеру адвоката в Тюмени. «Ранее Дегтярев перевез в областную столицу свою семью. Вероятно он сам переедет туда насовсем», — резюмирует информатор.

Другой источник URA.RU, близкий к адвокатской палате ХМАО, предполагает, что Дегтярев все-таки вернется в округ. «Ему сейчас необходимо отдохнуть от всех произошедших событий, а потом Сергей Юрьевич, вероятно, вернется в Югру. Все-таки здесь была вся его деятельность в последние годы, есть связи и известность», — предполагает собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что зимой 2019 года Дегтярев подозревался в превышении служебных полномочий и фальсификации доказательств по делу об увольнении своего заместителя — Сергея Лагойды. Однако генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела из-за несостыковок в следствии. В ноябре Дегтярев заявил, что не намерен продолжать политическую карьеру и участвовать в конкурсе на должность главы Нефтеюганска.