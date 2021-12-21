21 декабря 2021

Кадыров выдвинул ультиматум президенту Турции

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Кадыров обвинил Турцию в поддержке террористов Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился открытием в турецком городе Корфезе парка имени Джохара Дудаева — первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (признана террористической и запрещена в РФ). Кадыров обратился к президенту Турции Тайипу Эрдогану и призвал прекратить поддержку террористов, иначе его ждут ответные меры.

«Я открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер пригрозил Турции ответными мерами. Он заявил, что в таком случае нужно отвечать зеркально и призвал МИД РФ обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры.

Ранее Кадыров рассказал, что он и его соратники перешли на сторону РФ и начали бороться с боевиками-сепаратистами после слов Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну». Об этом он заявил на интервью в документальном фильме «Новейшая история».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился открытием в турецком городе Корфезе парка имени Джохара Дудаева — первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (признана террористической и запрещена в РФ). Кадыров обратился к президенту Турции Тайипу Эрдогану и призвал прекратить поддержку террористов, иначе его ждут ответные меры. «Я открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале. Чеченский лидер пригрозил Турции ответными мерами. Он заявил, что в таком случае нужно отвечать зеркально и призвал МИД РФ обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Ранее Кадыров рассказал, что он и его соратники перешли на сторону РФ и начали бороться с боевиками-сепаратистами после слов Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну». Об этом он заявил на интервью в документальном фильме «Новейшая история».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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