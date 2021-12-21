Кадыров выдвинул ультиматум президенту Турции

22 декабря 2021 в 00:12 Размер текста - 17 +

Кадыров обвинил Турцию в поддержке террористов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился открытием в турецком городе Корфезе парка имени Джохара Дудаева — первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (признана террористической и запрещена в РФ). Кадыров обратился к президенту Турции Тайипу Эрдогану и призвал прекратить поддержку террористов, иначе его ждут ответные меры. «Я открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале. Чеченский лидер пригрозил Турции ответными мерами. Он заявил, что в таком случае нужно отвечать зеркально и призвал МИД РФ обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Ранее Кадыров рассказал, что он и его соратники перешли на сторону РФ и начали бороться с боевиками-сепаратистами после слов Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну». Об этом он заявил на интервью в документальном фильме «Новейшая история». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился открытием в турецком городе Корфезе парка имени Джохара Дудаева — первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (признана террористической и запрещена в РФ). Кадыров обратился к президенту Турции Тайипу Эрдогану и призвал прекратить поддержку террористов, иначе его ждут ответные меры. «Я открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале. Чеченский лидер пригрозил Турции ответными мерами. Он заявил, что в таком случае нужно отвечать зеркально и призвал МИД РФ обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Ранее Кадыров рассказал, что он и его соратники перешли на сторону РФ и начали бороться с боевиками-сепаратистами после слов Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну». Об этом он заявил на интервью в документальном фильме «Новейшая история».