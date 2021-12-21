Свердловским пенсионерам начали платить за прививку от COVID

Многим кировградцам понравилась идея местных властей Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Кировградского городского округа (Свердловская область) ввели денежное поощрение для пенсионеров-бюджетников, которые поставили прививку от COVID-19. Пожилые люди получат за вакцинацию 300 рублей, сообщается на официальном сайте мэрии.

«Администрацией Кировградского городского округа проводится мероприятие по стимулированию граждан 60+ к участию в вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В мероприятии участвуют неработающие пенсионеры, зарегистрированные на территории округа, ушедшие на заслуженный отдых с бюджетных организаций городского округа», — говорится в объявлении.

При наличии сертификата или справки о завершении вакцинации пожилые люди получат 300 рублей. Тем, кто вакцинировался в 2021 году, уже назначены дни выплат — с 21 по 23 декабря текущего года. Те пенсионеры, кто намерен поставить прививки в ближайшее время, смогут получить поощрения в период с 24 января по 28 февраля 2022 года.

«Люди уже идут, получают деньги. Сколько будет заявок, столько и выплатим средств. Это наша собственная инициатива, а не свыше», — заявила URA.RU замглавы администрации Кировграда по социальным вопросам Светлана Лемехова.

Ранее платить деньги пенсионерам за вакцинацию от коронавируса предлагали власти Хабаровского края. Там привитые местные жители старше 60 лет получат по две тысячи рублей.